Более 10 тысяч жителей двух округов Краснодара остаются без света

Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются порядка 10 тысяч жителей. Электроэнергия пропала сразу в двух округах города – Прикубанском и Карасунском. Причиной стали аварии на линиях электропередач. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

В числе оставшихся без света жителей – почти 4 тысячи детей. Так, свет отключен в детском саду №66 по улице Мира.

На месте аварий работают бригады специалистов. Восстановить электроснабжение запланировано в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефонам:

8(861)214-33-38-Карасунский округ

8(861)214-33-39 – Прикубанский округ