На Кубани за сутки коронавирусом заболели 226 человек, в том числе 22 ребенка

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 226 случаев заболевания COVID-19 в 25 районах. В том числе заболели 22 ребенка от 10 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Самыми зараженными городами стали Краснодар, Сочи и Армавир. Здесь за сутки выявили 58, 28 и 16 зараженных. 15 человек инфицированы в Туапсе. В Белореченском районе 13 пациентов получили положительных тестов, в Динском – 12. 11 человек заболели в Анапе, 10 – в Лабинском районе.

- Девять случаев COVID-19 зафиксировали в Новопокровском районе. По семь заболевших в Красноармейском и Кущевском районах. Шесть случаев в Ленинградском районе, пять - в Славянском. По четыре пациента в Геленджике, Новокубанском и Крымском районах, - сообщили в оперштабе.

Далее идут города с наименьшим количеством зараженных. По три человека с коронавирусом выявили в Курганинском и Отрадненском районаз. В Новороссийске, Кореновском, Кавказском и Крыловском районах по два новых заболевших.Единичные случаи зафиксировали в Апшеронском, Гулькевиском и Калининском районах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне на Кубани за сутки коронавирусом заболели 229 человек, в том числе 10 детей. Количество заболевших в Краснодарском крае уже месяц идет на спад. Врачи связывают это с вакцинацией населения.