Более 1, 6 миллионов отдыхающих побывали на агро-экскурсиях в Сочи

Фото: плантации самого северного чая в мире

С начала года Сочи посетили свыше 5, 6 миллионов туристов. Из них около 1, 6 миллионов человек во время отдыха стали гостями козьих ферм, форелевых и устричных хозяйств, пасек и чайных плантаций.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи, если еще пару лет назад отдых на лоне природы могли предложить всего несколько хозяйств, то сегодня – данный вид активности очень популярен. В горах Сочи открываются глемпинги, прокладываются эко-тропы, работают сыродельни. Количество объектов агротуризма увеличилось в несколько раз. Площадь некоторых исчисляется десятками гектаров. Расположены они преимущественно в Лазаревском и Хостинском районах курорта. Отдельным направлением стоит Красная Поляна. Туда отправляются те, кто желает отведать местную кухню и деликатесы.

- Мы прогнозируем, что популярность экотуризма со временем будет возрастать. Жители мегаполисов тоскуют по деревенскому отдыху, а сочинская природа к нему располагает. Помимо живописных видов и домашней продукции наши фермеры предлагают гостям поучаствовать в сборе урожая или кормлении животных, - рассказала вице-мэр Сочи Инна Петухова.

К наиболее крупным агротуристским объектам Сочи относятся: ферма «Экзархо», «Усадьба виноградаря», горная ферма «Волино», «Дом Кошмана» ОАО «Солохаульский чай», «Солохаул Парк», Форелевое хозяйство, этнографический комплекс «Вольница», «Ачигварское озеро» и «Чайные домики» в Уч-Дере. Последний объект, кстати, построили еще в светское время и возили туда только иностранные делегации. Сегодня двери срубов открыты для всех. Особенно приятно в Чайных домиках гостить зимой, когда в камине полыхает огонь, а на столе дымит настоящий самовар.