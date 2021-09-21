Орлята воссоздали «Голубку» Пикассо к Международному дню мира

Орлята изобразили белого голубя мира на одной из арт-скамеек Аллеи мастеров Всероссийского детского центра.

Более 2600 ребят из разных регионов России принимают участие в событиях Международного дня мира в «Орленке». Мальчишки и девчонки посещают тематические образовательные занятия, мастерят символы мира разных стран и знакомятся с традициями и обычаями народов, изучая национальные игры и танцы. К празднику приурочено и открытие арт-скамейки с изображением главного международного символа мира – белого голубя с оливковой ветвью.

- “Орленок” – уникальное место, ведь он общими радостными впечатлениями и совместными открытиями связывает ребят из самых разных уголков страны и мира. Здесь дети обмениваются опытом и традициями своих национальных культур, учатся уважать мнение и взгляды товарищей, расширяют кругозор и строят настоящие мосты дружбы, которые способствуют открытому и конструктивному диалогу граждан разных государств во имя гармоничного развития общества. Такие тематические дни, как сегодня, необходимы, ведь мир настолько же хрупок, насколько ценен, и наша задача – не только самим бережно хранить его нерушимость, но и научить этому наших детей, чтобы их будущее было светлым и счастливым, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Накануне праздника орлята своими руками расписали одну из скамеек в арт-зоне Аллеи мастеров Центра, изобразив на ней белого голубя авторства испанского и французского художника Пабло Пикассо. Его «Голубка» прославилась в 1949 году, став эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира в Париже и Праге. По словам педагога дополнительного образования «Орленка» Натальи Ендовицкой, акция дала ребятам возможность не только проявить себя и оставить в Центре творческий след, но и узнать много нового об истории одного из самых известных символов мира. Свою работу юные художники посвятили равенству и единению людей.

- Мы нарисовали на скамейке белого голубя Пабло Пикассо на фоне ясного мирного неба. Может быть, кто-то, увидев этот арт-объект, задумается о том, что он символизирует. Я думаю, что День мира нужен для того, чтобы напомнить людям: как бы мы ни выглядели, кем бы мы ни были, мы все равны. А помогать друг другу и быть едиными мы должны не только в этот день, но и вообще всегда, – отметила участница десятой смены Виктория Жирнова из Мурманска.

Международный день мира стартовал в лагерях «Орленка» с тематических линеек и традиционной акции «Журавлик мира», которая посвящена памяти детей, ставших жертвами всех мировых и локальных войн. Ребята сделали бумажных журавлей и закрепили их на Столбе мира, установленном на набережной Центра, как символ сохранения гармонии и согласия на Земле.