Мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно уйдет в отставку

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Полномочия Евгения Первышова прекратит городская дума Краснодара. Это произойдет после оглашения официальных результатов выборов депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва Центральной избирательной комиссией. Об этом сообщили в мэрии города.

- После официального объявления победителей выборов в Госдуму Первышов направит заявление в гордуму Краснодара о досрочном прекращении полномочий главы краевого центра, - сообщил заместитель главы Антон Смертин.

Обязанности мэра Краснодара будет исполнять его первый заместитель – Евгений Наумов. Затем объявят конкурс, после которого комиссия представит депутатам не менее двух кандидатур на должность главы города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, когда у Краснодара будет новый мэр.