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Общество21 сентября 2021 12:54

В Сочи обработано 100% протоколов, Константин Затулин набрал 61,7% голосов

На курорте подвели итоги выборов в Госдуму
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: zatulin.ru

Фото: zatulin.ru

В Сочи обработали 100% бюллетеней участковых избирательных комиссий и обнародовали окончательные итоги голосования выборов депутатов Госдумы.

- По сочинскому одномандатному округу Константин Затулин набрал 61,7 % голосов. На втором месте Николай Боровков с 12,5%, на третьем - Мурат Дударев с 4,9%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Также в администрации Сочи добавили, что явка составила 63,7% - выборах участвовало более 339 тысяч жителей.

Напомним, в зону окружной территориальной ЦИК включены Апшеронский и Белореченский районы, Сочи и Сириус.

В Краснодарском округе после обработке 100% протоколов явка достигла 43,58%. Здесь лидером стал Евгений Первышов с 53,56% голосов.