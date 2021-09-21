Зеленые стандарты в туризме начнут внедрять в Сочи

Фото: пресс-служба "Роза Хутор"

Горный курорт «Роза Хутор» и Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве договорились совместно разработать и внедрить «зеленый код» для горных лагерей и приютов, расположенных на территориях сочинского нацпарка и госзаказника. Внедрение зеленых стандартов, по мнению представителей туриндустрии, создаст условия для безопасного и комфортного пешего туризма, включая отдых, ночлег, питание, логистическую доступность для доврачебной помощи в случае травмы или эвакуации пострадавшего.

В последнее время туристы, выбирающие активный отдых, рассчитывают на определенный уровень сервиса. Но, к сожалению, их ожидания не оправдываются.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе горного курорта «Роза Хутор», внедрение «зеленого кода» как некоего корпоративного стандартна для управления инфраструктурой в удаленных местах – залог удобства гостей в условиях дикой природы и гарант соответствия принципам ресурсосбережения и сохранения природной среды.

- В рекреационном сегменте российского рынка девелопмента, в отличие от, например, офисного и жилого, практика применения зеленых стандартов пока не распространена, - комментирует директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов. – Но необходимость назрела. Разумеется, каждый наш шаг мы будем обсуждать с экологами и экспертами по зеленым технологий.

По мнению альпиниста-высотника, обладателя звания «Снежный Барс» Виталия Лазо, сегодня в погоне за классным селфи туристы не осознают опасности нахождения в дикой природе. Как итог – печальная статистика несчастных случаев и ущерб, нанесенный природе, от стихийных туристов:

- Проблема требует комплексного решения, начиная с информирования туристов и заканчивая совершенствованием инфраструктуры туристских лагерей и приютов, - заявил Виталий Лазо.