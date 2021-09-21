Еще три долгостроя ЖК «Свобода» Краснодара ввели в эксплуатацию

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Еще три долгостроя Краснодара ввели в эксплуатацию. Накануне строительство в ЖК «Свобода» было приостановлено. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, завершение строительства планировалось на конец марта 2017 года. Однако возведение было приостановлено из-из невыполненных застройщиком обязательств. Тогда для завершения работ привлекли средства инвесторов.

Многоэтажки расположены на улицах Семигорской и Понтийской. А 873 квартиры уже достроены.

Совсем скоро в эксплуатацию введут еще три многоквартирных дома. Один из них – в ЖК «Сан-Сити» - находится в Сочи. А литеры ЖК «Лучший» и ЖК «Фонтаны» расположены в Краснодаре. На 50 объектах возникли проблемы с правами жителей на жилье, восстановить которые необходимо через суд.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре и в Туапсинском районе также проспонсируют строительство двух жилых комплексов. Строительство завершится в многоэтажках ЖК «Наследие» и объекта ЮФК, который находится в селе Агой.