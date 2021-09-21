Тренерский состав спортшкол в Сочи привит от коронавируса на 85%

Фото: сайт администрации Сочи

В Сочи продолжается выездная вакцинация трудовых коллективов образовательных учреждений. По линии спорта от ковида уже привились 337 сотрудников, 99 человек – имеют медотвод. В ближайшее время прививку сделают еще 80 сотрудников спортшкол города.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта благодаря активной прививочной кампании, удалось избежать заболеваний среди тренерского состава. Учебный год начался по графику.

- В департаменте спорта и подведомственных учреждениях работают 502 человека. 85% от штатной численности уже вакцинированы. Среди спортивных школ есть такие, где показатель вакцинации административного и тренерского состава достиг 100 %, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Напомним, что в Сочи для гостей и жителей открыты 33 пункта вакцинации. 175 тысяч местных жителей уже привиты обоими компонентами вакцины. Препараты поступают в город в достаточном количестве.