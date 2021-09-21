В мэрии Краснодара рассказали, как пройдет день города

Краснодар отметит 228-ой день рождения

В Краснодаре 25 и 26 сентября отметят день города. Краевой столице исполняется 228 лет со дня основания. Накануне на городской планерке мэрии Краснодара рассказали, какие праздничные мероприятия ждут жителей и гостей.

В связи с эпидемиологической ситуацией невозможно проведение концерта и финального салюта. Тематические акции и выставки пройдут в учреждениях культуры. Например, в театре «Премьера» с 24 по 26 сентября по предварительной записи можно посетить экспозицию «Выход в город».

А на мультимедийных экранах 25 сентября, с 18:00 до 21:00 жители и гости смогут увидеть программу «Краснодар объединяет» - выпуск о жизни Краснодара, экскурсионных маршрутах, жителях города. Для воспитанников художественных школ пройдут тематические выставки.

Молодежь Краснодара сможет проявить себя на мастер-классах по стрит-арт искусству и уличным танцам, а также поучаствовать в фотовыставке и спортивных акциях. Состоится и патриотическая выставка в экспонатами Выставочного зала Боевой славы. Также в честь дня города пройдут чемпионаты по боксу, самбо, водному поло, стрельбе из лука.

Подчеркивается, что все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В залы и помещения допустят 50% человек от общей вместимости. А площадки с тематическими акциями и мастер-классами оборудуют на определенной дистанции.