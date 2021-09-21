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Здоровье21 сентября 2021 14:02

Прививку от COVID-19 сделали более 400 тысяч краснодарцев

За последнюю неделю вакцинацию прошли 5430 человек
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В мире продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Жители массово вакцинируются от COVID-19. Так, в Краснодаре прививку от инфекционного заболевания получили уже 429 326 человек. 5430 жителей прошли вакцинацию за последнюю неделю.

В краевой столице продолжают функционировать 60 прививочных пунктов. 3 из них работают круглосуточно – в поликлиниках №7,15 и 25.

За последний период средний прирост заболеваемости за сутки составляет 230 человек. Среди пациентов часто фиксируют детей, в том числе и новорожденных.

Кстати, Краснодарский край стал третьим в стране по количеству выигрышей в лотерею среди привитых от COVID-19. Всего в регионе обладателями 100 тысяч рублей стали 23 человека.