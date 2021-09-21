Дополнительный поезд пустят в ноябрьские праздники в Сочи

Фото: пресс-служба СКЖД

СКЖД анонсировала усиление пассажирских перевозок в дни ноябрьских праздников. Дополнительный поезд свяжет Ростов-на-Дону и горный курорт «Роза Хутор» в Сочи в период праздничных дней в ноябре.

Состав отправится из Ростова-на-Дону 3 ноября в 21:45 и прибудет на станцию Роза Хутор 4 ноября в 10:26. Известно, что по дороге на курорт поезд совершит остановки на 4 станциях: Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Адлер. Время в пути составит 12 часов.

- В обратный путь со станции Роза Хутор пассажиры смогут отправиться 7 ноября в 18:17. Прибытие в Ростов-на-Дону – 8 ноября в 10:38, - сообщают в пресс-службе СКЖД.

По мнению ведомства, дополнительный поезд позволит всем желающим посетить горы в ноябрьские каникулы и сделать это максимально комфортно.

Также в праздничные дни увеличится количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Пензой, Нижним Новгородом, Саратовом, Волгоградом, Самарой, Уфой, Белгородом и Орском.

Напомним, что в этом году праздник Дня народного единства выпадает на четверг. А на пятницу переносится один из январских выходных. Таким образом россияне получают четыре выходных дня подряд. И будут отдыхать с 4 ноября по 7 ноября включительно.