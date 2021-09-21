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Происшествия21 сентября 2021 14:17

Легковушка и грузовик столкнулись на трассе Майкоп - Кореновск

Водитель "Газели", на которого пришелся удар КамАЗа, с травмами доставлен в Кореновскую ЦРБ
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В Кореновске произошло ДТП. Легковушка и грузовик столкнулись на трассе Майкоп - Кореновск. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Так, водитель авто Hyundai Getz при выезде на трассу не уступил дорогу КамАЗу с прицепом. При столкновении грузовик отбросило на проезжавшую рядом "Газель".

В результате столкновения пострадал водитель "Газели", на которого пришелся удар от грузовика. Он доставлен в Кореновскую ЦРБ с травмами.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Гулькевичском районе выпивший отец посадил детей в машину и поехал на большой скорости. В результате произошло ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних.