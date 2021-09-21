Из-за аварий на двух водоводах без воды остались жители шести улиц Сочи

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Первая внештатная ситуация произошла на водоводе диаметром 200 мм в районе каптажа «Алек». Питьевая вода частично отсутствует у жителей домов по ул. Леселидзе и Джапаридзе. Это зона частной застройки.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинского водоканала, аварийные бригады уже устраняют порыв. Ориентировочно работы завершатся до 19 часов 21 сентября.

- Еще один порыв на водоводе аналогичного диаметра произошел в районе дома № 27б по ул. Черновицкой в Адлере. Без воды остались жители домов на Черновицкой, Блинова, Миндальной и Ворошиловградской. Здесь работы также планируется завершить к 19:00, - уточнили в муниципальном водоканале.