В Краснодаре в день города не будет концерта и праздничного салюта

Фото: Иван Макеев

В Краснодаре 25 и 26 сентября отметят 228-летие со дня образования города. В этот день пройдут праздничные мероприятия. Однако традиционного концерта и финального салюта не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом накануне рассказали на городской планерке мэрии.

Жителей и гостей города ждут тематические мастер-классы и выставки. Например, в театре «Премьера» оборудуют экспозицию «Маршруты ощущений». А на главном светомузыкальном фонтане города состоится праздничное шоу.

Для молодежи города 26 сентября пройдет праздничная программа около ДС «Олимп», мастер-классы по стрит-арту, танцам и фотовыставка. В спортивных учреждениях состоятся чемпионаты по самбо, стрельбе из лука, водному поло, боксу, которые приурочат к 228-й годовщине со дня основания краевой столицы.

На 6 мультимедийных экранах города 25 сентября, с 18:00 до 21:00, жители и гости смогут посмотреть программу «Краснодар объединяет», в которой расскажут о городе и жизни в нем. Также в рамках празднования краснодарцев ждет фотовыставка «Я вижу тебя, Краснодар», чемпионат «Что? Где? Когда?» А в Городском саду пройдут выставки прикладного искусства.

Кстати, праздничные мероприятия организуют с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Так, в учреждения пустят 50% зрителей от общей вместимости. А площадки для тематических мастер-классов и выставок оборудуют на определенном расстоянии.