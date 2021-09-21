На Кубани заканчивают подготовку к отопительному сезону

Фото: «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края специалисты компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» проводят плановую подготовку к отопительному периоду 2021-2022 гг. Все мероприятия по подготовке газового хозяйства региона к осенне-зимнему периоду разработаны на основе анализа прошедшего отопительного сезона.

Так, на предприятиях, обязанных иметь резервное топливное хозяйство (РТХ), проведено свыше 200 проверок готовности РТХ совместно с представителями АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Для всех потребителей, с которыми у ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» заключены договоры поставки газа, зарезервированы объемы с ресурсоснабжающими предприятиями. Всего между поставщиком газа и теплоснабжающими организациями всех муниципальных образований края действуют 124 договора поставки газа, с товариществами собственников жилья – 461 договор. Поставка газа будет осуществлена в требуемых объёмах при условии отсутствия задолженности за потребленный газ и обеспечения 100%-ной оплаты текущих поставок.

Кроме того, с целью бесперебойного обеспечения социально значимых потребителей газом в периоды похолоданий совместно с Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края сформированы Графики перевода потребителей на резервные виды топлива и очередности ограничения снабжения газом при аварии.

В первый График включено более 300 объектов газопотребления, во второй – более 500 объектов.

Специалисты газовой компании провели тренировочные занятия по введению данных Графиков в районах края. Так, в августе учения прошли в Тбилисском, Тимашевском, Каневском и Кущевском районах.

- Весь комплекс мероприятий, проводимых сотрудниками «Газпром межрегионгаз Краснодар», позволит обеспечить надежную и бесперебойную работу системы газоснабжения Краснодарского края в осенне-зимний период, – отметил начальник управления по учету газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Андрей Кардашов.