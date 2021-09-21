Олимпийский парк закроют на шесть дней из-за проведения «Формулы – 1» в Сочи

Фото: пресс-служба Олимпийского парка

Олимпийский парк будет закрыт для посещения туристов и местных жителей с 21 по 27 сентября. Запрет вызван проведением российского этапа «Формулы -1».

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе парка, объект откроется сразу после того, как разъедутся гости и участники «королевских гонок».

- Для общего доступа Олимпийский парк откроется 27 сентября, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что «Формула-1» пройдет в Сочи с 23 по 26 сентября. Зрители увидят тренировочные сессии, квалификации и саму гонку.

В дни спортивного праздника в Олимпийском парке откроют фан-зону. Ее посетили на большом экране смогут увидеть «закулисье» королевских гонок.