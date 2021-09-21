Планы по созданию особо охраняемых территорий подготовят муниципалитеты Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

Муниципалитеты Кубани должны составить планы по созданию особо охраняемых территорий. Поручение накануне дал губернатор края Вениамин Кондратьев на совещании по вопросу состояния особых природных зон.

В регионе насчитывается 392 особо охраняемые территории, 7 из которых имеют статус федерального значения, 347 – регионального, а 38 – местного.

Территории обозначены в 19 муниципалитетах края. Однако сведения не по всем зонам внесены в Росреестр – это Абинский, Крыловский, Туапсинский, Тимашевский районы и Краснодар. Составить планы поручено до конца года.

Также в Темрюкском, Щербиновском, Ейском муниципалитетах и Геленджике не определены особо охраняемые территории. Для этого районам необходимо подготовить «дорожные карты».

Напомним, особо охраняемой территорией обозначается зона, защищаемая от вырубки и строительства. В течение 5 лет в регионе ведутся работы по определению особых объектов, что позволяет охранять рекреационный потенциал Кубани.