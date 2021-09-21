Мужчину в Ейске приговорили к 3 года лишения свободы за нападение на полицейского

Фото из архива КП

В Ейске вынесли приговор 20-летнему парню за нападение на полицейского. Инцидент произошел летом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, мужчина, будучи пьяным, был найден на проезжей части, где нарушал ПДД. Полицейские попросили его пройти в автомобиль, чтобы составить протокол о нарушении. Но вместо того, чтобы уйти с дороги, парень напал на полицейского, перекинув его через бедро, и сбежал. Нарушителя по имени Дмитрий Бойко удалось найти и задержать.

- По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В результате расследования обвиняемому вынесен приговор – лишение свободы сроком на 3 года, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Славянске-на-Кубани вынесли приговор мужчине, укусившему сотрудника полиции за палец. Он осужден на 3 года и 4 месяца колонии строгого режима.