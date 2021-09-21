ДТП с иномаркой и грузовым авто произошло в Туапсинском районе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Оба водителя и пассажир доставлены в больницу для обследования

В Туапсинском районе Кубани произошло ДТП. На трассе «М4-Дон» столкнулись грузовой автомобиль «Ford Transit» и легковушка FIAT. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ. В результате столкновения пострадали оба водителя и пассажир грузовика. Они доставлены в больницу для обследования.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что легковушка и грузовик столкнулись на трассе Майкоп - Кореновск. Водитель "Газели", на которого пришелся удар КамАЗа, с травмами доставлен в Кореновскую ЦРБ.