Имя генерала Виктора Казанцева присвоят парку «Патриот» в Динском районе Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

Имя генерала Виктора Казанцева присвоят памятнику «Патриот», который возводят в Динском районе Кубани. Распоряжение накануне подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации края.

Экс-полпред президента России в ЮФО Виктор Казанцев скончался 14 сентября из-за тяжелой болезни. На награждении тружеников региона губернатор сообщил о решении присвоить имя генерала парку «Патриот».

- Подписал соответствующее постановление. Виктор Германович был прекрасным человеком, разбиравшимся в боевой подготовке. Он много сил отдавал воспитанию молодежи, - отметил глава региона.

В парке «Патриот» в Динском районе появится оборудование для первоначальной военно-спортивной подготовки и ГТО, в их числе 40 сооружений. Здесь организуют взлетно-посадочную полосу, тактическую площадку, полевой лагерь и инженерный городок, музей военной техники.