В Новороссийске из-за дождей подтопило территорию около школы №3

Фото из архива КП

На Кубань вновь вернулись дожди. Так, в Новороссийске подтопило территорию около школы №3. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

На кадрах видно, как ребенок пытается перейти огромную дождевую лужу.

- В учреждение вода не зашла. Для учащихся есть другой путь, по которому можно обойти подтопленную зону. Ливнестоки здесь очищены, однако система е справляется, - прокомментировали в администрации города. – Обсуждается вопрос о финансировании дополнительного ливнестока.

Кстати, последствия непогоды замечены и в других муниципалитетах. Так, в Сочи на трассе рухнуло дерево, что стало причиной пробки. Поток машин стоит и в других районах, где пробки достигли 8 баллов.