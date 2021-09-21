Проблему текучки кадров для отрасли молодежной политики обсудили кубанские депутаты

Совещание прошло под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко. К обсуждению актуальной темы были приглашены краевой министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева и ее зам Сергей Урайкин.

Начиная совещание Юрий Бурлачко напомнил, что на Кубани всегда уделялось большое внимание развитию молодежной политики, что нашло отражение в принятии еще в 1998 году профильного регионального закона. На федеральном уровне закон, регулирующий правоотношения в данной сфере, появился в конце прошлого года. По мнению главы краевого депутатского корпуса, важной составляющей реализации государственной молодежной политики в целом является развитие кадрового потенциала данной отрасли. «Сегодня специалисты, работающие с молодежью, должны понимать цели и задачи молодежной политики, приоритеты в молодежной среде, обладать умениями реализовывать предусмотренные в ней проекты, разрабатывать и внедрять современные технологии, находить вариативные подходы, оптимальные и нестандартные решения. Ведь от профессиональной подготовки этих кадров в значительной степени зависит дальнейшее формирование системы ценностей и мировоззрения молодых людей», – сказал Юрий Бурлачко.

В настоящее время на Кубани основные направления молодежной политики реализует управление молодежной политики министерства образования, 4 госучреждения подведомственные этому министерству, а также 44 органа местного самоуправления и 74 муниципальных молодежных центра. В них трудятся свыше 1500 сотрудников. Они работают с более чем 1,5 млн-ми молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Их численность заметно возросла после принятия федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации», которым предусмотрено увеличение предельного возраста молодежи до 35 лет. Таким образом, количество молодых людей в Краснодарском крае увеличилось примерно на 500 тысяч человек, а дополнительные ставки сотрудников органов по делам молодежи не вводились.

В этой связи Елена Воробьева острой проблемой отрасли назвала текучку кадров, которая, как было отмечено, наблюдается во всех муниципалитетах региона. Ключевые причины этого – большая нагрузка на специалистов, совмещающих различные направления, и невысокая заплата.

На совещании также речь шла о необходимости создания современных условий для работы с молодежью. Как отметила министр образования, в соответствии с современными трендами на Кубани открываются молодежные центры и творческие мастерские. Но депутаты обратили внимание на то, что при этом в крае сократилось количество молодежных патриотических клубов, что, отрицательно сказывается на работе с молодежью.

Еще одной проблемой отрасли была названа нехватка в муниципалитетах помещений для размещения молодежных центров, клубов по месту жительства, где бы молодые люди могли собираться и проводить свои мероприятия. Но и те помещения, что используются, нуждаются в косметическом и текущем ремонтах.

Председатель профильного комитета ЗСК Александр Поголов в своем выступлении пояснил, что комитет озвученные на планерном совещании вопросы рассматривает на заседаниях рабочих групп и совещаниях. Однако, по мнению кубанского парламентария, необходимо обратить внимание на профессиональную квалификацию и практический опыт работы сотрудников отрасли, на подготовку профильных педагогов, специалистов по медико-социальным проблемам юношества и по правам детей и молодежи.

В завершении председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что потребности отрасли на данном этапе понятны. Они будут последовательно решаться, но наряду с текущими проблемами нужно видеть конечную перспективу. По мнению председателя ЗСК, мало построить молодежный центр, необходимо наполнить его молодыми людьми. Кроме этого, уверен Юрий Бурлачко, с молодежью нужно говорить на ее языке, в том числе с использованием современных технологий, социальных сетей.