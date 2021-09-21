Кубанские винодельни попали в сотню лучших винодельческих предприятий мира. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Два кубанских винодельческих предприятия попали в сотню лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards. Причем, они единственные представляют России в этом рейтинге, сообщили 21 сентября в администрации Краснодарского края.

– Нашу продукцию высоко оценивают лучшие мировые сомелье на международных дегустационных конкурсах. В этом году винодельческая продукция региона завоевала уже 94 медали, одна из которых – платиновая. Наши вина успешно конкурируют на международном рынке. С начала года объем экспорта вина и шампанского в сравнении с предыдущим годом вырос на треть – до 275 тысяч декалитров, – рассказал вице-губеранатор Андрей Коробка.

Кубанские винокурни делят рейтинг с предприятиями Франции, Италии, Португалии, Новой Зеландии и других стран.