Сын зарезал мать и пытался убить отца в Краснодаре

В Краснодаре сын зарезал мать и пытался убить отца. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В Краснодаре психически нездоровый 36-летний мужчина жестоко расправился с матерью. Он нанес ей не менее 26 ударов ножом в шею, рассказали 21 сентября в Следственном комитете региона. Женщина умерла практически сразу от обильной кровопотери.

- Убийство произошло из-за внезапно возникших личных неприязненный отношений. Ранее между членами семьи не было конфликта, - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

Хладнокровно зарезав мать, мужчина стал возвращения с работы ждать отца. Глава семьи был ранен, но сумел отбить нападение и убежал к соседям, откуда вызвал скорую помощь и полицию. Сейчас следователи восстанавливают все детали произошедшего.