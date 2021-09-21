На Кубани мужчина, вооруженный бензопилой, напугал жителей

Фото: кадр из видео.

Этот случай произошел в Славянске-на-Кубани. На парковке на одной из улиц города люди заметили подозрительного мужчину. Незнакомец держал в руках бензопилу и, размахивая, судорожно пытался ее завести, чем напугал жителей.

К счастью, автомобили не пострадали. Да и сами прохожие мало интересовали мужчину с бензопилой. Однако он попал в объектив камер одного из любопытных зевак. После чего роликом заинтересовались в полиции.

- Материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем. Однако, кажется, люди поспешили с выводами. По предварительной информации, человек просто хотел проверить бензопилу на работоспособность - о нападении он даже не думал.