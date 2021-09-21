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Общество21 сентября 2021 20:13

125 дополнительных автобусов будут ходить к автодрому Formula 1 в Сочи

В Сочи увеличили количество пассажирских автобусов на время проведения «королевских гонок»
Евгения ХАЛИКОВА
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Общественный транспорт Сочи в дни "королевских гонок" будет работать по особому расписанию. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Общественный транспорт Сочи в дни "королевских гонок" будет работать по особому расписанию. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщили в администрации города-курорта расписание городского транспорта будет изменено в период с 27 и по 27 сентября. На маршруты в сторону Имеретинской низменности выйдут дополнительные автобусы.

– В течение двух дней, 26 и 27 сентября с 16:00 до 22:00 количество автобусов увеличится до 125 единиц. А интервал движения в пиковые часы будет минимальный, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай.

Также изменят и схемы движения нескольких автобусных маршрутов. После завершения чемпионата общественный транспорт Сочи будет работать по прежнему расписанию.