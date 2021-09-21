Затопило придомовые территории в центре Краснодара

На затопленных улицах Краснодара откачивают воду. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре 21 сентября выпало 73 мм осадков, это 143 % от среднемесячной нормы. После продолжительных дождей оказались подтопленными часть городских микрорайонов.

- В районе ул. Гудимы в г. Краснодар есть подтопленные придворовые территории. На месте работают муниципальные службы, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарском краю.

На затопленных улицах краевого центра работают 24 водооткачивающие машины. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства объезжают участки, где нет сетей ливневой канализации.За ситуацией круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС.

В Краснодаре 21 и 22 сентября действует штормовое предупреждение. Город основательно потреплет сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.