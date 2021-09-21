Студенты Краснодарского края смогу получить новую металлургическую специальность

Студенты региона могут получить новую специальность благодаря нацпроекту "Образование" . Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Абинском техникуме появилась новая специальность – «Обработка металлов давлением». Новые мастерские открыли благодаря нацпроекту «Образование». Об этом 21 сентября сообщила администрация Краснодарского края. На создание новой мастерской из краевого бюджета выделили 4,7 млн рублей.

- Практические занятия будут проводить на новом учебно-лабораторном оборудовании. Металлургическая промышленность сейчас развивается в регионе и отрасль нуждается в высококвалифицированных специалистах. После студенты техникума пройдут практику на Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе, который принимал участие в создании образовательной программы, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Такие учебные мастерские создаются по всему региону в рамках региональной программы «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В 2020 году в 10 кубанских колледжах и техникумах открылись 18 современных лабораторий и мастерских, где можно получить востребованную профессию.