Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 21:18

Студенты Краснодарского края смогу получить новую металлургическую специальность

С этого учебного года впервые в регионе идет набор на специальность «Обработка металлов давлением»
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Студенты региона могут получить новую специальность благодаря нацпроекту "Образование" . Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Студенты региона могут получить новую специальность благодаря нацпроекту "Образование" . Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Абинском техникуме появилась новая специальность – «Обработка металлов давлением». Новые мастерские открыли благодаря нацпроекту «Образование». Об этом 21 сентября сообщила администрация Краснодарского края. На создание новой мастерской из краевого бюджета выделили 4,7 млн рублей.

- Практические занятия будут проводить на новом учебно-лабораторном оборудовании. Металлургическая промышленность сейчас развивается в регионе и отрасль нуждается в высококвалифицированных специалистах. После студенты техникума пройдут практику на Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе, который принимал участие в создании образовательной программы, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Такие учебные мастерские создаются по всему региону в рамках региональной программы «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В 2020 году в 10 кубанских колледжах и техникумах открылись 18 современных лабораторий и мастерских, где можно получить востребованную профессию.