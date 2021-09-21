Кадеты из кубанских казачьих корпусов поборются за звание лучших в стране

Кубанские казачьи корпуса участвуют в конкурса на звание лучшего профильного учебного заведения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

5 кубанских казачьих корпусов вышли в финал национального конкурса, где сразятся с другими региональными учебными заведениями за звание «Лучшего казачьего кадетского корпуса». Заключительный этап соревнований пройдет в Самаре, куда уже убыли кубанцы, сообщили 21 сентября в администрации Краснодарского края.

- За последние пять лет казачьи кадетские корпуса Краснодарского края четырежды занимали первое место и трижды увозили серебро. Опыт Кубани по развитию системы казачьего образования и деятельности кадетских корпусов был признан передовым в текущем году, - рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В прошлом году первое занял Ейский казачий кадетский корпус. В этом году ребята надеются не упустить удачу и сохранить за собой статус лучшего казачьего кадетского корпуса. Смотр завершится 23 сентября, тогда же и объявят победителей.