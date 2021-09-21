Более 80% взрослого населения следует привить от коронавируса в Краснодарском крае

Более 80% взрослого населения следует привить от коронавируса на Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди тех, где вакцинация от коронавируса идет наиболее успешно – Кавказский, Динской, Курганинский, Калининский и Апшеронский районы, сообщили в администрации Краснодарского края. Самые низкие темпы демонстрируют курортные Геленджик и Анапа. Здесь не привиты и 50 % взрослого населения.

- Для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить не менее 3,6 млн взрослых жителей. Пункты вакцинации открыли во всех муниципалитетах. Их список доступен на сайте регионального минздрава, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Также для удобства населения работает сайт вакциназдесь.рф и чат-бот в Телеграмме @vac23_bot, который подскажет в какие часы лучше прийти в пункт вакцинации, что не стоять в очереди.