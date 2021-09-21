Власти Сочи разбираются, кто пристроил ларьки к зданию морвокзала на курорте

Этот "шатер" построен без разрешения. Фото: @ typodar

Власти курорта разбираются, кто пристроил ларьки к зданию морвокзала в Сочи. На крыше легендарного сооружения они появились недавно и возмутили местных жителей. В мэрии Сочи сайту «КП»-Кубань» сообщили, что разрешительная документация на реконструкцию здания морского вокзала никому не выдавалась.

- Здание морского вокзала построено в 1955 года на улице Войкова, 1. Оно является объектом культурного наследия регионального значения, - пояснили в мэрии Сочи. - Режим использования объекта запрещает возведение на его территории объектов некапитального строительства, включая киоски, павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи и др.

Поэтому администрация Сочи направила запрос на проведение проверки в адрес Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Чтобы уже выяснить, кто конкретно настроил ларьки на крыше здания морвокзала в Сочи.