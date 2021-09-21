Региональный этап Всероссийских казачьих молодежных соревнований стартовал в Краснодарском крае

Более 200 воспитанников из кадетских казачьих корпусов Кубани участвуют в казачьей спартакиаде. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 21 сентября стартовали региональные этапы Всероссийских казачьих молодежных игр. Они привлекли к участию более 200 кадетов из профильных учебных заведений, сообщили в администрации региона.

– Подобные мероприятия готовят наших юных казаков к военной и государственной службе. К тому, чтобы стать оплотом российского казачества. Ребята соревнуют в девяти дисциплинах. Сдают нормативы ГТО проходят тесты на знание исторических, культурных и духовных традиций казачества, - рассказал заместитель вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Региональные этапы молодежных соревнований завершатся 25 сентября. Победители представят Кубань на национальных соревнованиях.