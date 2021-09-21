В октябре в Новороссийске стартует конкурс по отбору кандидатур на должность мэра

В октябре в Новороссийске стартует прием заявок на замещение мэра города. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска.

21 сентябре депутаты городской Думы Новороссийска рассмотрели вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Новороссийска. Срок действующего мэра Игоря Дяченко заканчивается 27 декабря 2021 года. По законодательству, конкурс на замещение должен начаться не позднее, чем за 2 месяца до истечения полномочий главы.

- Городской Думой назначена дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования на 21 декабря текущего года, а прием документов начнется 28 октября и продлится до 26 ноября, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Новый мэр будет избран городской Думой из числа кандидатов, чьи анкеты пройдут проверку конкурсной комиссии.