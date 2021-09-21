Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 сентября 2021 года

В трех микрорайонах Сочи запланированы отключения электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерский районе энергетики доставят неудобства проживающим на улицах Камская, Краснофлотская, Форелевая. Возможно, будут недовольны отключениями электроэнергии в садовых товариществах «Кедр» и «Пекан», «Черноморец» и «Луч».

Попадут под ограничения и домовладения по улицам Ивановская, Казачий брод, Тимашевская, Новгородская, Кропоткинская, Афипская, Бакинская, Блинова, Веселая, Ворошиловградская, Каспийская, Коммунаров, Миндальная, Кутаисская, Пограничная и Черновицкая.

В Хостинском районе не будет света в селе Прогресс, садовых товариществах "Фрунзе-2», «777», «Заря». Придется отказаться от просмотра телевизора и жителям улицы Абовяна (частично), переулков Абовяна, Южный, Амбулаторный и Вертолетный. Попадут под ограничения дома по улицам Леселидзе и Пластунская,

В Лазаревском районе ремонтные работы начнутся предположительно в 08:00. Стоит заранее подготовиться и зарядить гаджеты обитателям поселка Каткова щель, здесь без благ цивилизации останутся жители улиц Курганная, Кизиловая и переулка Курганный. В поселка Дагомыс будет обесточена улица Семашко.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.