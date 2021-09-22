Мэр Краснодара поручил наладить работу паркоматов и приложений для оплаты парковок

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Жители Краснодара пожаловались на проблемы с муниципальными платными парковками. Мэр города поручил оперативно разобраться в ситуации и наладить паркоматы и приложения, через которые взимается плата за машиноместо.

- В адрес администрации города поступают сообщения о том, что не всегда приложение, через которое оплачивается место на парковке, работает. Жителям приходят штрафы. Надо разобраться и устранить замечания, - поручил Евгений Первышов.

В настоящее время в Краснодаре - 266 муниципальных платных парковок, на них установлены 247 паркоматов. Сейчас обслуживанием парковочного пространства занимается организация «Городские парковки». Именно они проверят настройку паркоматов и приложений для безналичной оплаты.