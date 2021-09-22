В Анапе открыли первую уличную библиотеку

Фото: instagram.com/admanapa

В Анапе появилась первая уличная библиотека. Ее открыли в центре города на арт-авеню по улице Горького. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта.

- Инициатором реализации проекта выступило анапское арт-сообщество во главе с председателем Марией Поляковой. Организаторы уверены, что уличная библиотека будет способствовать популяризации чтения и привлечет людей разных возрастов, - отметили в мэрии.

Зона оборудована лавочками и стеллажами. Любой желающий может прийти, выбрать книгу по душе и провести время за приятным чтением.

Уличную библиотеку создали к 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.