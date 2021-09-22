Что произошло за ночь 22 сентября: Сын зарезал мать и пытался убить отца в Краснодаре

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Что произошло за ночь 22 сентября 2021. Сын зарезал мать и пытался убить отца в Краснодаре. 36-летний сын напал на мать без видимых на то причин и нанес ей более 26 ударов ножом.

На Кубани мужчина, вооруженный бензопилой, напугал жителей. Он разгуливал неподалеку от парковки.

ДТП с иномаркой и грузовым авто произошло в Туапсинском районе. Оба водителя и пассажир доставлены в больницу для обследования.

Власти Сочи разбираются, кто пристроил ларьки к зданию морвокзала на курорте. На крыше легендарного сооружения появились странные строения.

Более 80% взрослого населения следует привить от коронавируса в Краснодарском крае. План по вакцинации более чем наполовину выполнили в 24 муниципалитетах.