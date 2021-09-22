В краснодарских вузах проверяют сообщения о возможных терактах

Вузы проверили силовики Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Утром 22 сентября в Краснодаре эвакуировали студентов медуниверситета на улице Седина, а по периметру территории Кубанского госуниверситета на улице Ставропольской выставили полицейских. Предварительно, такие меры были приняты после рассылки сообщений о готовящихся терактах в вузах.

- Вчера, 21 сентября, в соцсетях присылали сообщения о том, что будет теракт, и советовали быть осторожными. Но занятия не отменили, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» студенты.

Сообщения, которые рассылались по чатам и соцсетям

Данные сообщения в настоящее время проверяются. В университетах паники нет, в настоящее время студенты находятся на занятиях. Силовики выясняют все обстоятельства, в том числе устанавливают человека, который рассылал информацию. Есть предположения, что его страницу могли взломать.