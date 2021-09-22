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Общество22 сентября 2021 10:17

На Кубани отремонтировали все дороги по нацпроекту из плана 2021 года

До конца года строители могут приступить к ремонту дорог из плана 2022 года
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае отремонтировали все дороги по профильному национальному проекту из плана 2021 года. В трех городах обновили 114 километров полотна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В этом году все запланированные работы завершили на месяц раньше срока. В Краснодаре, Сочи и Новороссийске отремонтировали 123 участка общей протяженностью 114 километров, - сообщили специалисты.

В Краснодаре по нацпроекту отремонтировали 62 участка, в Сочи – 50, в Новороссийске – 11.

Всего в 2021 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе приведут в порядок 160 км трасс регионального и местного значения.