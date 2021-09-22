Вопросы патриотического воспитания допризывной молодежи обсудили в Сочи

Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»

Участие в круглом столе, посвященным вопросам патриотического воспитания допризывной молодежи, приняли ветераны, чиновники, участники локальных конфликтов, руководители общественных патриотических организаций.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, в Сочи работа с допризывной молодежью ведется на постоянной основе. Более 4000 юных сочинцев учатся в казачьих классах, 1200 юношей и девушек представляют юнармейское движение. На курорте реализуется совместный проект отрасли образования и культуры «Культура для школьников», в рамках которого патриотизм прививается через посещение музейных экспозиций, рассказывающих об истории и победах страны. Кроме того школы города ведут шефскую работу, собирают посылки солдатам, открывают музеи боевой славы. Также всем сочинским школам присвоены имена Героев России и СССР, а в день знаний по традиции проходят уроки мужества.

- В Сочи в казачьих классах занимаются более 4000 ребят. Сильные традиции в школе № 10 и детском саду № 83. По распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева выпускники казачьих классов проходят воинскую службу по призыву на территории региона. На базе 7 школ города открыты кадетские классы. Ребята изучают основы военного дела, занимаются хоровым пением, бальными танцами и постигают азы оказания первой медицинской помощи, - рассказала глава городского управления по образованию и науке Ольга Медведева.

Также на заседании озвучили, что на Кубани полностью выполнен план по призыву, а количество юношей, поступивших на военные кафедры увеличилось про сравнению с прошлыми показателями на 300 человек.