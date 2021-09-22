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Общество22 сентября 2021 10:42

Туриста с травмой ноги вынесли спасатели из Тисо-самшитовой рощи в Сочи

Москвич во время прогулки поскользнулся на мокрой тропе
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Днем 21 сентября помощь спасателей потребовалась одному из посетителей Тисо-самшитовой рощи. На прогулке с женой мужчина поскользнулся, упал и повредил голеностоп.

Как сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, врач службы спасения, дойдя до пострадавшего, сделал ему обезболивающий укол и зафиксировал поврежденный сустав.

- Далее спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО совместно с сотрудниками Службы спасения Сочи на носилках вынесли пострадавшего к центральному входу туробъекта и передали его медикам скорой помощи, - сообщили в ведомстве.