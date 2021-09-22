Более 40 тысяч территорий Кубани относятся к охранным зонам объектов электросетевого хозяйства

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В Краснодарском крае насчитывается 46700 охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Территории попадают под условия безопасного использования электрических сетей с защитой от повреждений и экстренных ситуаций. В ЕГРН Кубани рассказали, как узнать о земельном участке при выборе для строительства недвижимости.

Сведения об охранных зонах содержатся в Публичной кадастровой карте и на сайте Росеестра. Кроме того, проверить участок на наличие объектов электросетевого хозяйства можно с помощью портала «Земля для стройки». Он размещен в Публичной кадастровой карте. Здесь можно визуально оценить приобретаемый участок.

- Участки с объектами электросетевого хозяйства остаются у владельцев и арендаторов, однако их права в пользовании землей могут быть ограничены. В связи с этим необходимо собирать полную информацию о приобретаемой территории, - прокомментировал начальник отдела инфраструктуры пространственных данных Кадастровой палаты Кубани Дмитрий Тонхоноев.