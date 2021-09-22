Более 114 километров дорог отремонтировали на Кубани по нацпроекту в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации региона

Более 114 километров дорог отремонтировали в Краснодарском крае за 2021 год. Установленный по нацпроетку план выполнен. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, всего отремонтировано 123 участка. 62 из них протяженностью в 79,7 километра приходятся на Краснодар, 50 - в Сочи (это 28,15 километра). 11 зон реконструировано в Новороссийске: здесь ремонт коснулся 6,2 километра.

Кроме того, дополнительное финансирование позволило провести реконструкцию на 11 дорожных участках, а не на 6, как было запланировано ранее. Так, работы уже проведены на объектах Северского, Калининского и Усть-Лабинского муниципалитетов.

Всего в 2021 году будет обновлено порядка 160 километров дорог. Это как региональные, так и местные трассы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре появится городская электричка и новые дорожные развязки. Власти региона представили проект транспортной системы краевой столицы.