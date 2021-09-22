Более 600 тон грузов для «Формулы-1» прошли через таможню Сочи

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

С 20 сентября в Сочи начало прибывать оборудование для проведения российского этапа «Формулы-1». Болиды, телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование доставляют на самолетах. Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинской таможни, таможенный контроль прошли 10 грузовых воздушных судов из Великобритании и Италии. Общая стоимость привезенного инвентаря составила более 200 млн. долл. США. Кроме того почти 10 тон багажа привезли с собой гости и участники гонок. В основном это была спортивная экипировка и инвентарь.

- На сегодняшний день прибыли 5 пассажирских чартерных рейсов с обслуживающим и техническим персоналом команд «Формулы 1». На лайнерах из Италии, Швейцарии и Великобритании прилетел спортивный менеджмент, обслуживающий и технический персонал «Ferrari», «Mercedes» и других команд. В общей сложности 800 гостей привезли 10 тонн багажа. Осмотр проводился в багажном отделении, оборудованном рентгенологической техникой, что значительно ускорило таможенные процедуры, - сообщила пресс-секретарь службы по г. Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

Напомним, что с 22 сентября в Сочи бизнесс-рейсами начнут прибывать звезды мировых автогонок. Также в Сочи прилетят болельщики и журналисты.