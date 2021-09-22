Фото: пресс-служба администрации региона

90-летие отметил Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства и виноделия. В честь юбилея накануне прошло поздравление и награждение сотрудников организации, на котором присутствовали вице-губернатора края Андрея Коробка и зампредседателя ЗСК Александр Трубилин. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Коллективу вручили награды и благодарности от Министерства сельского хозяйства РФ. А с 21 по 23 сентября запланировано проведение профильных выставок и конференций в честь юбилея.

В центре садоводства, виноградарства и виноделия за все время передано на испытание порядка 160 видов культур, 108 сортов винограда, которыми засеяны третья часть южных садов страны. Край финансирует развитие отрасли. Так, в 2020 году выделено более 730 миллионов рублей и принят закон «О развитии виноградарства и виноделия на территории Краснодарского края».

Стоит отметить, что в течение 5 лет в отрасли виноградарства замечен рост молодых специалистов. На 40% возросло количество сотрудников до 29 лет.