Жильцов трех аварийных домов Краснодара расселят до конца 2021 года

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В Краснодаре расселят три аварийных дома до конца 2021 года. Жильцов непригодных площадей перемещают в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, запланировано расселить ветхие дома на улице Красной и 2-м проезде имение Стасова. Дом на улице Таганрогской, в котором расположено 55 квартир, признан аварийным в 2014 году. 22 владельца уже подписали соглашения. Финансирование, кстати, проводится федеральным фондом реформирования ЖКХ. А для тех, кто проживает в муниципальных помещениях, приобретают новые квартиры.

В течение двух лет из аварийного жилья общей площадью 14 тысяч квадратных метров уже переселили порядка 1000 жителей.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что еще три проблемных долгостроя ЖК «Свобода» Краснодара ввели в эксплуатацию. Строительство многоэтажек почти на 900 квартир планировалось завершить еще в марте 2017 года.