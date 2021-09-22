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Общество22 сентября 2021 11:48

Жильцов трех аварийных домов Краснодара расселят до конца 2021 года

Жилплощади находятся на улицах Красной, Таганрогской и на 2-м проезде имени Стасова
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

В Краснодаре расселят три аварийных дома до конца 2021 года. Жильцов непригодных площадей перемещают в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, запланировано расселить ветхие дома на улице Красной и 2-м проезде имение Стасова. Дом на улице Таганрогской, в котором расположено 55 квартир, признан аварийным в 2014 году. 22 владельца уже подписали соглашения. Финансирование, кстати, проводится федеральным фондом реформирования ЖКХ. А для тех, кто проживает в муниципальных помещениях, приобретают новые квартиры.

В течение двух лет из аварийного жилья общей площадью 14 тысяч квадратных метров уже переселили порядка 1000 жителей.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что еще три проблемных долгостроя ЖК «Свобода» Краснодара ввели в эксплуатацию. Строительство многоэтажек почти на 900 квартир планировалось завершить еще в марте 2017 года.