На Кубани назвали профессии с самыми высокими зарплатами

Данные предоставлены hh.ru Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты сайта вакансий провели исследование и рассказали, какие профессии в Краснодарском крае самые высокооплачиваемые.

- Самую высокую зарплату предлагают специалистам в сфере добычи сырья – в среднем 67,7 тысяч рублей. Хорошо платят менеджерам – 66,7 тысяч рублей. 62,5 тысяч зарабатывают строители и специалисты по недвижимости, в автомобильном бизнесе предлагают 58,2 тысячи рублей, в страховании – 56,7 тысяч, - отметили эксперты hh.ru.

Также исследователи назвали профессии с самыми низкими зарплатами. Меньше всего предлагают в сфере образования – в среднем 39,4 тысяч рублей. Немного больше зарабатывают бухгалтеры и финансисты, на сайте вакансий их работу оценивают в 40,1 тысячу рублей.

Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 47 тысяч, а в Краснодаре – 49,7 тысяч рублей.