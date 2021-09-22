На Кубани за последние сутки выявлено 223 новых заболевания COVID-19 в 31 муниципалитете

Фото: Олег Укладов

На Кубани за прошедшие сутки выявили 223 случая заболевания COVID -19. Новые заражения зафиксированы в 31 муниципалитете региона. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

Так, В Краснодаре обнаружено 29 новых случаев, в Лабинском районе зафиксировано 22 заболевания , а в Армавире – 19. 14 новых пациентов приходится на Кавказский район , 13 – в Горячем Ключе, 10 – в Кущевском районе. В Выселковском и Новопокровском муниципалитетах зафиксировано по 8 случаев. В Сочи случаев заражения значительно меньше – 6. Такое же количество в Геленджике, Динском, Курганинском, Отрадненском и Успенском муниципалитетах.

- В Новороссийске, Кореновском, Ленинградском, Новокубанском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах COVID-19 заболели по 5 жителей. В Апшеронском, Белореченском, Красноармейском, Тихорецком, Павловском и Белоглинском муниципалитетах – по 4 новых пациента. 3 инфицирования обнаружено в Анапе и Мостовском районе, 2 - заболели в Туапсинском. В Славянском и Тимашевском муниципалитетах зафиксировано наименьшее количество заболеваний – 1, - сообщили в региональном Оперштабе.

Всего в регионе COVID-19 заболели 154 женщины и 69 мужчин. Среди новых пациентов самому взрослому 95 лет.

Всего в Краснодарском крае от ковида лечатся более 14,5 тысячи человек, в том числе 323 ребенка. 106 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии, 7 – на ЭКМО.