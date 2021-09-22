Газель перевернулась на трассе Туапсинского района

Фото: пресс-служба ГИБДД
ДТП произошло накануне на трассе Краснодар – Верхнебаканский Туапсинского района. Газель с продуктами перевернулась в районе поселка Горный. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД края.
Так, водитель газели во время движения поворачивал, однако не справился с управлением. В результате машина с перевозимыми продуктами перевернулась на бок. В результате аварии никто не пострадал, а движение на участке восстановлено.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В аварии накануне погибли 3 человека.