Газель перевернулась на трассе Туапсинского района

Фото: пресс-служба ГИБДД

ДТП произошло накануне на трассе Краснодар – Верхнебаканский Туапсинского района. Газель с продуктами перевернулась в районе поселка Горный. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД края.

Так, водитель газели во время движения поворачивал, однако не справился с управлением. В результате машина с перевозимыми продуктами перевернулась на бок. В результате аварии никто не пострадал, а движение на участке восстановлено.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В аварии накануне погибли 3 человека.